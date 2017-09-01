Многоканальность

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Роуминг Free

Будь всегда на связи

Статистика

Контроль за качеством

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Аналитика процессов

Мы предлагаем

Комплексное решение бизнес IP телефонии

Виртуальный Контакт-центр

С нами вы не пропустите ни единого звонка!

Инструмент, на основе виртуальной телефонной системы, который автоматически обрабатывает входящие вызовы, интерактивно используя заранее заготовленные сценарии ответов и выполняет соединение с определенным отделом или сотрудником компании. Таким образом значительно увеличивается скорость и улучшается качество обслуживания клиентов.

Виртуальный Колл-центр

Нужно обзвонить большую базу клиентов?

Полностью автоматизированный и интерактивный сервис, который позволяет без привлечения дополнительных сотрудников обзвонить большую базу существующих или потенциальных клиентов. Наш Виртуальный Call Center дозвонится до абонента и по заранее заготовленному сценарию сообщит необходимую информацию и/или предложит интерактивное меню с разными опциями на выбор.​

Виртуальные линии

Бесплатный роуминг! Всегда на связи!

Для стационарных, мобильных или программных телефонов. Наши тарифные планы включают бесплатные звонки по Украине и в 50+ стран мира, а так же самые популярные бизнес функции, такие как отказоустойчивость, трехсторонняя конференция, запись звонков, голосовая почта на e-mail, идентификатор абонента, удержание вызова, перевод вызова, функция «Следуй за мной», факс на e-mail и многое другое.

Опции виртуальной АТС от Интелко

Бесплатные и удобные функции включены в сервисный пакет

Существует два типа перевода звонка, "безусловный" и "сопровождаемый". При безусловном переводе звонка, звонящий соединяется с абонентом которому был произведен перевод немедленно. В случае же с "сопровождаемым" переводом, звонящий ставится в режим ожидания, стороны договариваются о действиях и затем согласно принятого решения позвонивший переадресовывается либо же возвращается к первоначальному абоненту.
Наша система имеет самую продвинутую на сегодняшний день систему переадресаций вызовов. Манипуляция входящим вызовом возможна на гранулярном уровне. Входящий вызов может быть направлен на голосовую почту, в DISA либо на любой другой внутренний или внешний номер телефона при разных условиях. Условия для переадресации могут быть следующими: "переадресовать все", "если нет ответа", "если занято", "если не в сети", "если звонок пришел от конкретного номера", "если звонок пришел на конкретный номер" и многие другие удобные для абонента условия.
Для вашего удобства мы создали удобный и интуитивно понятный клиентский портал. В личном кабинете вы можете управлять всеми функциями вашего сервиса а так же просматривать любую интересующую вас информацию касательно сервиса. История звонков, записи разговоров, управление входящими и исходящими вызовами, обращение в службу поддержки и многие другие функции доступны в данном портале.
Очень удобная опция, которая позволяет вам зарегистрировать и использовать один SIP аккаунт на нескольких устройствах одновременно. Вы сможете делать и принимать звонки одновременно на всех подключенных устройствах. Количество одновременных разговоров зависит от приобретенного сервисного пакета
Функция позволяет поставить входящий звонок в режим ожидания и затем вернутся к позвонившему обратно. В режиме ожидания абоненту возможно проигрывать музыку либо же анонсировать какое либо сообщение или же анонс с фоновой музыкой одновременно.
Система прямого доступа к вашему сервису через телефон стороннего провайдера. Данная функция предоставляет возможность совершения звонков через ваш сервис с любого стороннего телефона. Наиболее распространенное использования это дешевые звонки за границу, которые предоставлены в рамках вашего сервисного пакета. Общий телефон DISA +380931702837
Наша система предоставляет возможность подключения к текущему разговору еще одного участника. Все участники разговора будут слышать и говорить друг с другом до тех пор пока инициатор конференции не прекратит разговор нажав клавишу отбоя
Опция предоставляет возможность перенаправить входящий вызов на голосовую почту в случае если вы не имеете возможности ответить на звонок в данный момент по какой либо из причин. Если сообщение записано то индикатор на вашем телефоне сообщит вам о наличии непрочитанного сообщения, а так же наша система доставит сообщение в виде звукового файла вам на email.
Функция позволяет создать ваш персональный список с нежелательными номерами телефонов, на звонки с которых вы не хотели бы отвечать. Возможность управления такая же гибкая как и переадресация входящих вызовов. Существует жесткий и мягкий режим черного списка.

Система Intelco с каждым днем становится лучше

Став частью клуба Intelco, вы всегда будете использовать только новинки, которые появляются на рынке Северной Америки

SIP номера

Фиксированные и мобильные номера практически любой страны. Бесплатные звонки в более чем 50 стран мира

CRM система

Анализ и статистика бизнес-процессов при помощи инструментов IP - АТС и интеграции с Вашей CRM системой

Виртуальная АТС

Отказоустойчивая платформа операторского масштаба TelcoPro с мощным функционалом для любых задач

Служба поддержки

«Консьерж-сервис» всегда готов выслушать и ответить на все Ваши вопросы в кротчайшие сроки

Бесплатные и дешевые звонки

Звони бесплатно по Украине и в более чем 50 стран мира

Звони бесплатно по Украине и в более чем 50 стран мира

Что о нас говорят

Реальные отзывы наших клиентов

Очень полезный и удобный в использовании функционал. Услуга Intelco Dialer особо порадовала, так как помогает контролировать качество предоставляемых сервисов нашим клиентам. Плюсом является то, что мы сами можем легко информировать о акциях и новостях, не привлекая для этого сторонние компании. Качество во время разговора отличное, богатый функционал и отличная служба поддержки.

Андрей Прокопенко

Андрей Прокопенко

Партнер | VOXHunter

Подключились к Intelco те так давно. Хочу сказать, что наш коллектив только сейчас понял, что такое классный функционал и стабильность работы. Особенно порадовала такая услуга как T-ONE, теперь наши сотрудники могут безболезненно покидать рабочее место, и быть уверенными что не выпадут из рабочего процесса. И для этого им не нужно раздавать свои личные мобильные номера.

Алексей Качмар

Алексей Качмар

Директор | Логистика

Мы обсуживаемся у Интелко уже несколько месяцев и очень довольны их АТС. Все сервисы работают стабильно, качественно, без сбоев. Ранее сотрудничали с другой компанией, но уровень предоставляемых услуг оставлял желать лучшего, происходили постоянные технические проблемы. В итоге решились перейти, и не пожалели. Удачи Вам в работе, ребята! Спасибо!

Сергей Соболев

Сергей Соболев

Менеджер | Тревел