Мы предлагаем
Комплексное решение бизнес IP телефонии
С нами вы не пропустите ни единого звонка!
Инструмент, на основе виртуальной телефонной системы, который автоматически обрабатывает входящие вызовы, интерактивно используя заранее заготовленные сценарии ответов и выполняет соединение с определенным отделом или сотрудником компании. Таким образом значительно увеличивается скорость и улучшается качество обслуживания клиентов.
Нужно обзвонить большую базу клиентов?
Полностью автоматизированный и интерактивный сервис, который позволяет без привлечения дополнительных сотрудников обзвонить большую базу существующих или потенциальных клиентов. Наш Виртуальный Call Center дозвонится до абонента и по заранее заготовленному сценарию сообщит необходимую информацию и/или предложит интерактивное меню с разными опциями на выбор.
Бесплатный роуминг! Всегда на связи!
Для стационарных, мобильных или программных телефонов. Наши тарифные планы включают бесплатные звонки по Украине и в 50+ стран мира, а так же самые популярные бизнес функции, такие как отказоустойчивость, трехсторонняя конференция, запись звонков, голосовая почта на e-mail, идентификатор абонента, удержание вызова, перевод вызова, функция «Следуй за мной», факс на e-mail и многое другое.