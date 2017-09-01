Мы предлагаем

Наша система имеет самую продвинутую на сегодняшний день систему переадресаций вызовов. Манипуляция входящим вызовом возможна на гранулярном уровне. Входящий вызов может быть направлен на голосовую почту, в DISA либо на любой другой внутренний или внешний номер телефона при разных условиях. Условия для переадресации могут быть следующими: "переадресовать все", "если нет ответа", "если занято", "если не в сети", "если звонок пришел от конкретного номера", "если звонок пришел на конкретный номер" и многие другие удобные для абонента условия.